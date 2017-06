Afrique: Prochaine réunion internationale sur les migrants en Italie

« En tant qu'Italien, et même dans le contexte du PPE, je réaffirmerai que la question des réfugiés et des migrants irréguliers ne peut relever d'un seul pays, mais de toute l'Europe ensemble », a dit M. Alfano. « Nous avons un plan complexe pour le contrôle au mieux de la frontière nord de la Libye en nous basant sur des accords. Nous visons les migrations de la Corne de l'Afrique vers la Libye », pour faire échec aux vagues de clandestins qui ont repris en cette saison chaude qui favorise les tentations de traversée forcenée de la Méditerranée chez les migrants.

« Il y aura de vraies avancées dans la gestion des flux migratoires lorsque l'Europe mettra tout son poids dans son rapport avec l'Afrique. C'est pourquoi nous nous préparons à la réunion du 6 juillet qui accueillera à Rome certains pays de transit pour éviter une dispersion des énergies. Nous avons conclu des accords avec la Libye et avec le Niger, et nous nous apprêtons à en faire de même avec d'autres », a indiqué M. Alfano. On se rappelle que le mois dernier à Rome le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire a annoncé un accord prochain avec l'Italie pour le rapatriement de ses ressortissants refoulés.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, est formel : si l'Europe veut apporter une réponse solide aux menaces sécuritaires, cela passe par le continent africain. Et donc par une autre manière d'affronter les vagues de migrants clandestins qui visent en priorité l'Italie pour gagner l'Europe ces temps-ci. Car la plupart des migrants qui touchent la pointe sud de la Sicile, en Italie, partent ou transitent non seulement par les pays africains mais se mettent à l'eau, dans des bateaux de fortune, à partir des côtes de Libye, un autre pays africain.

