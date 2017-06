Congo-Brazzaville: Danse - "Tichèlbè", la transmission au cœur

L'une des particularités de Kettly, installée au Mali depuis de nombreuses années, c'est qu'elle est à la tête d'un centre de création chorégraphique, Donko Seko. Un espace qui s'est imposé au Mali comme un bel espace de formation et de socialisation. Ils sont nombreux, les danseurs ayant été formés au sein de ce centre au cœur duquel la transmission, au-delà de l'aspect technique, tient un rôle primordial. Un passage de relai réel d'autant plus que, ajoute-t-elle, « Certains danseurs avec lesquels je travaillais se retrouvent à poursuivre leurs formations dans des grandes structures professionnelles internationales (Montpellier, Bruxelles, Romes, Paris ou travaillent dans des grandes compagnies internationales d'Afrique ou d'Europe ou ont ouvert leur propre lieu de travail dans la capitale ». Puis d'ajouter, « ces danseurs qui existent un peu partout, à travers le monde, sont déjà dans cet espace de transmission avec nous. Ils portent en eux quelque chose qu'ils vont transformer pour eux même pour ensuite transmettre aux générations futures. »

Les danseurs-interprètes Oumaïna Manaï et Ibrahima Camara proposeront une reprise de cette pièce dans le cadre du focus « Afrique subsaharienne » du festival. Cette pièce, qui aborde la question de l'équilibre entre un homme et une femme, a fait son temps à une époque charnière de la danse contemporaine africaine. En 2003, la pièce raflait le deuxième prix aux Rencontres chorégraphiques de l'Afrique et de l'océan indien et le prix RFI danse

