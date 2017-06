Nigeria: Nnamdi Kanu exige un référendum sur l'autonomie du Biafra

Nous sommes Biafrais. Cependant, nous sommes partie prenante du Nigeria. Nous croyons qu'il y a une manière d'obtenir notre pays, le Biafra. Nous pensons que la voie politique est la meilleure manière d'y accéder. Car si nous suivons ce mot d'ordre et que nos sympathisants boycottent les élections à venir, comme l'élection du gouverneur dans l'Anambra, et bien, nous allons nous retrouver avec un leader qui ne partage pas notre cause à la tête de ce territoire. Donc nous pensons qu'il faut aller voter! Il nous faut voter pour notre propre gouverneur. Participer aux élections peut permettre d'élire des Biafrais comme député à l'Assemblée nationale. De même pour le Sénat...

« Si le gouvernement fédéral échoue à organiser un référendum, il n'y aura plus d'élections ici. Et cela va commencer par le boycott de l'élection dans l'Anambra en novembre », a-t-il affirmé.

Au Nigeria, certains leaders indépendantistes exigent un référendum sur l'autonomie des territoires biafrais (sud-est). La déclaration a été faite en début de semaine par Nnamdi Kanu, le directeur de la Radio Biafra et leader indépendantiste charismatique. Après dix-huit mois de détention, pour notamment des faits de « trahison », Nnamdi Kanu bénéficie depuis fin avril d'une liberté provisoire pour des raisons de santé. Cette vidéo a été filmée cette semaine dans l'Etat d'Abia, d'après plusieurs sources. Cette déclaration publique remet en question le droit de réserve auquel ce leader est assigné par la justice et ravive les débats sur la sécession de cette région.

