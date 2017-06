Nigeria: Des attentats déjoués au Nigeria selon les autorités

Si Boko Haram n'est pas cité aujourd'hui par les renseignements nigérians, des opérations de ce genre sont régulièrement perpétrées par le groupe. Le week-end dernier, le groupe a été pointé du doigt dans des attentats suicides simultanés avaient déjà tué 16 personnes dans un camp près de Maïduguri, la capitale de l'état de Borno. Et plus au sud, un village avait été pris pour cible. Cinq personnes avaient péri.

L'un des trois hommes appréhendé plus tôt dans la semaine est qualifié par les autorités « d'expert en explosif ». Selon les services de renseignements, plusieurs bombes devaient exploser de manière coordonnée dans des marchés, parcs et mosquées des quatre localités du Nord du pays. Un arsenal a été également saisi : 8 kalachnikovs, 27 grenades, environ 800 balles et une bonbonne de gaz.

