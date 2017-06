Congo-Brazzaville: Boxe - Quatre Congolais valident leur qualification pour les championnats du monde

D'autres Congolais qui étaient comme eux dans les tableaux des quarts de finale ont vu leur aventure s'achever. Franchel Moussiéssié avait pourtant dominé son combat qui l'opposait dans la catégorie des 46-49 kg au Kenyan Hassan Shaffi Bakari mais au finish, les juges ont donné la victoire à l'adversaire. Ce qui a suscité la colère du public au complexe Nicole Oba. Après plus d'une heure de contestation, la compétition s'est poursuivie. Pea Wamba dans la catégorie des 56 kg a échoué aux points devant le Tunisien Mhamdi Bilel. Dans la catégorie de plus de 91 kg, le Congolais Ardi da Sylvia Ndembo a été battu par KO au 2e round par le Camerounais Dans la catégorie des 52 kg, le Congolais Dalvin Loic Nguimbi a marqué sa double qualification. Il a été battu aux points par l'Algérien Flissi Mohamed. Dans les 60 kg, l'aventure s'est également achevée pour le Congolais Fabrice Henri Nzaou. Il s'est incliné aux points devant le Mauricien Jean John Collins.

Vainqueur par KO à deux reprises, le Congolais a été poussé jusqu'au dernier round par le Mauricien Jean Luc David Rosalba avant de s'imposer aux points dans les 75kg. « Je ne suis pas là que pour le KO. J'ai montré qu'avec le travail je pouvais faire trois rounds. Et j'ai montré devant le public comment j'ai commencé en force pour finir également en force. C'est ce qui a fait la difference. On a fait le travail et voici le résultat. Bien sûr, je suis essoufflé car l'adversaire était de taille. La compétition n'est pas terminée. Il me reste deux étapes à franchir. Nous ferons le boulot comme d'habitude », a déclaré Ngamissengué.

« Les gens avaient beaucoup commenté ma défaite aux Jeux africains. Après cette compétition, il fallait se relancer. J'ai travaillé dur pour participer à ces championnats d'Afrique. En tant que capitaine de l'équipe nationale, il fallait enchainer les victoires. Mais ce n'est pas fini. Je participe à cette compétition avec deux objectifs : d'abord hisser haut le drapeau national et le deuxième c'était la qualification aux championnats du monde. Chose faite aujourd'hui », a commenté Laury Pembouabeka. Dans les heures qui ont suivi, Rodrigue Ngalebaye a amélioré le bilan du Congo. Il se qualifie lui aussi pour les demi-finales et les Championnats du monde après s'être imposé aux points devant le Mauricien Olivier Louis Cédric dans la catégorie des 81 kg. Tard dans la soirée, le bilan s'est amélioré. Car Dival Malonga Dzalamou a bien imité les premiers en battant dans les 64 kg le Sud -africain Blom Sinethamba après l'arrêt de l'arbitre. La tache a été par contre très difficile pour Anauel Ngamissengué Mpi.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.