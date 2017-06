Angola: Aide italienne pour les réfugiés de RD Congo en Angola

Rome apporte un secours d'urgence aux populations chassées du Kasaï par les violences.

Soins de santé, aide alimentaire, éducation et soutien à la résilience : l'Italie se montre très sensible à la situation de détresse des populations des Kasaï actuellement jetées sur les routes par les violences entre l'armée et des miliciens locaux. Le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, a annoncé samedi que Rome venait de débloquer une aide supplémentaire de 300.000 euros en faveur du HCR pour venir en aide aux populations de RD Congo actuellement en situation de précarité humanitaire en Angola voisin.

« Nous entendons répondre à la dramatique urgence humanitaire dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo. Ces ressources s'ajoutent au 1.100.000 euros qui, en 2015-1016, a été débloqué par les canaux bilatéraux pour soutenir le secteur sanitaire congolais, la sécurité sanitaire ou l'éducation pour les populations réfugiées vulnérables », précise-t-on à Rome. Aide récente et future passera par le HCR.

Le communiqué de la Farnesina, le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, rappelle qu'à ce jour c'est plus d'un million de déplacés que compte la RD Congo, et plus de 30.000 d'entre eux se sont déversés en Angola voisin. « Les deux camps de réfugiés ouverts par le gouvernement (angolais, Ndlr) dans la province de Lunda Norte sont déjà au maximum de leur capacité », s'inquiète l'Italie. Rome souligne que son intervention est destinée à soulager le poids que supporte le gouvernement angolais et l'aider « à assurer sécurité et protection aux réfugiés ».