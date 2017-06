Afrique du Sud: Affaire «GuptaLeaks» - Plusieurs pontes de l'ANC confirment la véracité des emails

En Afrique du Sud, Jacob Zuma ne semble pas inquiet et pourtant, il risque désormais un vote de défiance… Plus »

Ces révélations tombent mal pour le chef de l'Etat, qui le 22 juin dernier au Parlement, avait demandé que toutes ces informations soient vérifiées, sachant que ces courriels concernent également l'un de ses fils. Après la naturalisation des Gupta par le ministre des Finances, et ce malgré les réticences des services de l'immigration, les soupçons de corruption aux plus hautes sphères de l'Etat continuent d'enfler.

Mantashe a également demandé que ceux qui ont reconnu leur correspondance électronique avec la famille Gupta admettent également leurs relations privilégiées avec le président Jacob Zuma. Parmi les quatre personnes impliquées il y a notamment la ministre des Communications, Ayanda Dlodlo, qui a reconnu avoir profité d'un voyage à Dubai gracieusement offert par la famille de businessmen indiens, ou encore Lakela Kaunda, la conseillère de Zuma, qui a admis avoir été administrateur non exécutif d'une de leurs entreprises en 2008, ajoutant qu'elle avait démissionné six mois plus tard.

