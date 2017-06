Algérie: Duel de choc entre spécialistes de l'épreuve

Soumis à un rythme marathonien en raison de son engagement en phase de poules de la Coupe de la Confédérations, le MCA aura à gérer le volet physique en cette fin du mois sacré de Ramadhan

Le MC Alger et l'Entente de Sétif s'affronteront aujourd'hui au stade Omar-Hamadi (22h30) en demi-finale de la Coupe d'Algérie de football dans un duel de choc entre spécialistes de l'épreuve populaire, pour rejoindre en finale le CR Belouizdad, qualifié aux dépens de l'USM Bel-Abbès (0-0, aux t.a.b 6-5).

Cette rencontre qui a commencé à tenir en haleine les supporters des deux camps depuis déjà plusieurs semaines constitue une véritable finale avant la lettre entre deux clubs qui comptent chacun 8 trophées en compagnie de l'USM Alger.

L'enjeu d'une place en finale et la possibilité de porter le total à 9 Coupes pour l'une ou l'autre formation devrait représenter une motivation supplémentaire pour les Mouloudéens et les Sétifiens.

Si l'ESS a couronné sa saison en remportant le titre du championnat pour la 8e fois de son histoire, le MCA, détenteur de la Coupe, aura à cœur de conserver son acquis et rééditer l'exploit quand il avait remporté «Dame Coupe» deux fois de rang en 2006 et 2007.

«Certes, ce sera un match très difficile face à une équipe qui a terminé champion d'Algérie, mais on ne va pas se laisser faire comme en championnat (deux victoires pour l'ESS en aller 2-0 et retour 2-1, ndlr). On jouera à Omar-Hamadi et devant notre public, alors on doit les battre. Nous sommes à 90 minutes de la finale et nous devons absolument gagner», a affirmé l'entraîneur du MCA Kamel Mouassa.

Soumis à un rythme marathonien en raison de son engagement en phase de poules de la Coupe de la Confédérations, le MCA aura à gérer le volet physique en cette fin du mois sacré de ramadhan.

«En dépit du programme auquel nous sommes soumis, nous avons réalisé de bons résultats, j'espère qu'on continuera dans cette dynamique de victoires en passant l'écueil de l'ESS contre qui je vais aligner les joueurs les plus en forme», a ajouté Mouassa, qui va pouvoir composer avec l'ensemble de son effectif.

De son côté, l'entraîneur de l'Entente Kheireddine Madoui vise carrément le doublé cette saison, après avoir mené les coéquipiers d'Abdelmoumen Djabou au titre de champion.

«J'avais eu l'honneur de remporter la Coupe d'Algérie en 2012 mais en tant qu'entraîneur-adjoint, c'était au début de ma carrière de technicien, c'était des moments magiques d'autant que nous avons remporté un doublé historique. On aura à cœur de remporter le trophée cette saison même si notre mission face au MCA ne sera pas facile, une équipe que je considère comme l'une des meilleures actuellement au pays. Nous ne comptons pas nous déplacer à Bologhine en victime expiatoire. Nous avons des atouts et on fera tout pour repartir avec le billet de la finale en poche», a-t-il indiqué.

L'ESS court derrière le trophée tant désiré depuis 2012 et la finale remportée face au CR Belouizdad (2-1 a.p).