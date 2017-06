Algérie: Hadjar souligne la nécessité de la lutter contre la violence en milieu universitaire

Il est essentiel de multiplier les efforts et de se soutenir pour faire face à la violence en milieu universitaire, a affirmé, jeudi dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, qui s'est déplacé à la wilaya de Tipaza, pour une visite de travail et d'inspection, mais également pour rencontrer la communauté universitaire auprès de laquelle il insistera sur la nécessité de son implication pour réaliser les objectifs souhaités.

Toutefois, le ministre relativisera en soutenant qu'il est faux de dire que la violence est omniprésente dans le milieu universitaire. «La violence à l'université n'a pas atteint le degré de virulence colporté un peu partout», a estimé le ministre dans son allocution devant les cadres du centre universitaire Morsli-Abdellah de la wilaya, considérant que «l'université est un espace réactif à son environnement (société), qui est le théâtre d'une prolifération terrifiante du phénomène de la violence, dans les rues et les stades notamment».

M. Hadjar a appelé, de ce fait, la famille universitaire à faire face à toutes les formes de violence (verbale et physique) au sein de l'université, eu égard au fait que cette dernière doit être considérée comme une pépinière de l'élite et un modèle pour la société, soulignant, en outre, l'impératif de faire prévaloir le dialogue et le débat scientifique et intellectuel sur la violence. Lors de son intervention, le ministre a mis en exergue le rôle des médias dans le façonnage de l'opinion publique, particulièrement quand il s'agit de questions préoccupantes, citant, à ce titre, le meurtre du professeur universitaire, dont il a réitéré, encore une fois, le fait qu'il n'a aucune relation avec l'université, non sans exprimer son regret à l'égard de ce meurtre ignoble dont a été victime le professeur Bachir Karaoui Sarhane, dimanche dernier.

Après avoir annoncé l'introduction programmée du phénomène de la violence dans les prochains travaux du Conseil d'éthique et de déontologie de l'enseignement supérieur, qui sera consacré à différents points liés au secteur, M. Hadjar a instruit les recteurs des universités en vue d'user de toutes leurs prérogatives dans l'application de la loi et la consécration des conseils disciplinaires à l'encontre de tous ceux qui usent de la violence au sein de l'université, en plus de poursuites judiciaires. Par ailleurs, le premier responsable du secteur de l'enseignement supérieur a signalé que la date de la fin des transferts à l'université a été fixée au 5 août prochain, au moment où les inscriptions définitives débuteront le 2 septembre avant la rentrée officielle prévue pour le 12 du même mois.

La famille universitaire est enfin prête pour une rentrée universitaire calme et réussie suite à l'introduction, a-t-il dit, de systèmes et programmes informatiques qui faciliteront les opérations d'inscription et de choix des spécialités universitaires, entre autres. Dans le même contexte, M. Hadjar a annoncé, certains changements dans les inscriptions électroniques à la prochaine rentrée, dont notamment l'avancement des dates des transferts qui auront lieu avant les inscriptions définitives, avec l'accord de délais définis pour les recours avant les inscriptions. Une facilitation des procédures d'inscription avec une réduction des documents exigés des étudiants est également attendue à la prochaine rentrée, a précisé le ministre, qui a cité à l'origine de cette amélioration le fait que le ministère de tutelle dispose d'une banque de données de l'Etat civil du ministère de l'Intérieur et de l'Office national des concours. Il a, tout de même, souligné l'importance de l'exploitation des nouvelles technologies et des systèmes informatiques qui lui permettent, en tant que ministre, de suivre le déroulement des différentes inscriptions à partir de son bureau.