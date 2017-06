Algérie: Ghardaïa - Action de sensibilisation préventive contre le Boufaroua

Une action de sensibilisation préventive des phœniciculteurs et propriétaires de palmiers visant la production de datte de qualité et la lutte contre le Boufaroua a été lancée par la station régionale de la protection des végétaux (Srpv) de Ghardaïa.

Cette action a pour objectif, selon les responsables de la station, d'inciter les producteurs de dattes des wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Tamanrasset et Ouargla, affiliés à la station régionale de Ghardaïa, sur la nécessité de prendre des mesures préventives de lutte contre la pullulation du parasite de Boufaroua dans les palmeraies.

Pour cela les responsables de la station recommandent aux producteurs de dattes dans les wilayas citées de procéder au nettoiement et désherbage des alentours des palmiers, de pratiquer une bonne irrigation des palmiers dattiers, d'achever l'opération de pose et de ciselage des régimes de dattes et de procéder à l'application des mesures phytosanitaires de lutte en cas d'apparition du Boufaroua.

Diverses actions seront réalisées dans le cadre du programme de lutte préventive contre le parasite ravageur des dattes, le Boufaroua et le Myelois, parmi lesquelles le renforcement des capacités des acteurs concernés dans la détection, la surveillance et le contrôle.

Une enveloppe de 85 millions DA a été dégagée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, au titre de la campagne 2017, pour éviter des dommages économiques et écologiques à la filière phœnicicole, causés par les parasites de Boufaroua et de Myelois dans les différentes palmeraies des wilayas productrices de dattes du pays.

Une opération préventive de lutte contre ces parasites touchera quelque 4,02 millions de palmiers dattiers productifs dans les wilayas d'Adrar, Bechar, Biskra, El-Bayadh, El-Oued, Ghardaïa, Illizi, Ouargla, Tamanrasset, Tindouf et Khenchela.

Le Boufaroua et le Myelois sont des vers qui tissent autour d'un régime de dattes une toile semblable à celle de l'araignée, rongent le fruit et étouffent le palmier, entraînant une baisse sensible de sa productivité et de la qualité du produit de l'arbre, selon les ingénieurs agronomes spécialistes de Ghardaïa.

Les animateurs de cette opération préventive ont entamé des sorties sur le terrain dans les wilayas productrices de datte et organisé des rencontres de vulgarisation de proximité, en plus de la distribution de dépliants comportant des informations su les précautions à prendre pour circonscrire le parasite en cas d'apparition et procéder au traitement phytosanitaire.