Madagascar: Basket 3X3 / Championnat national - Un carré final euphorique

COSFA vs AS V7V

Elle affrontera en demi-finale l'équipe de Fandrefiala, facile vainqueur du CBBT sur 21 à 5. L'autre demi-finale sera l'affaire du MB2ALL et du JR Team, gagnante respective de l'ASA et de Lucadro.

Dans la catégorie senior dames, on a vu une belle rencontre de quart de finale entre Tia Basket-ball où figuraient des joueuses de renom, telles Liana Rakotondrahova, Onja Harinivo, Valisoa Randrianirina et Vola Rasoarivolatiana et la prestigieuse équipe du Tamifa. C'est cette dernière qui s'est finalement imposée sur le score de 21 à 15, au bout de dix minutes de jeu.

