Ile Maurice: Collectivités locales - Les nouveaux maires élus les 27 et 28 juin

Les conseillers des cinq villes éliront leurs maires et adjoints au maire les 27 et 28 juin. Si après deux ans, les maires actuels sont à l'heure du bilan, certains conseillers se positionnent déjà pour accéder au titre de premier magistrat de la ville.

Dans la capitale, le nouveau maire et son adjoint seront choisis le 27 juin. Parmi les personnes pressenties pour remplacer le lord-maire Oomar Kholeegan, on retrouve Sangeeta Ramdaursingh du Ward 4, l'actuel adjoint au maire Daniel Laurent du Ward 7 et Lovish Ramlochan du Ward 8. Parmi les projets attendus pour ce prochain mandat, on retrouve surtout la rénovation du théâtre de Port-Louis.

À Quatre-Bornes, c'est le 28 juin que le nouveau maire et son adjoint seront élus. Des noms sont déjà cités. Notamment celui de Siam Sookun du Ward 5 et de Nagen Mootoosamy du Ward 1. Il y a aussi celui de Premila Geerjanand du Ward 2. Ce qui a d'ailleurs interpellé plus d'un car son nom avait été cité en tant que démissionnaire du conseil municipal, lorsque Roshi Bhadain avait claqué la porte du gouvernement.

Quant à Atmaram Sonoo, l'actuel maire de la ville des fleurs, il dresse son bilan. «Un de nos gros projets est la rénovation du marché de Quatre-Bornes. L'inauguration de la première phase aura lieu ce samedi et quelques marchands pourront commencer à opérer. Les travaux pour la deuxième phase de rénovation pourront démarrer le lundi 26 juin.»

Du côté de Beau-Bassin-Rose-Hill, c'est également le 28 juin qu'auront lieu les élections. Ken Fong, maire de la ville, issu du Muvman Liberater (ML), affirme que le bilan est «bon». «Nous avons pu concrétiser la deuxième phase de rénovation du Plaza, qui inclut la salle des fêtes et l'administration», explique-t-il.

Il se chuchote toutefois que le prochain maire pourrait être un membre du Mouvement socialiste militant. Par ailleurs, Narendra Bhoojawon du Ward 6, Ravi Kushna du Ward 5, Nazir Junggee du Ward 1, Vishwamitra Ramjee du Ward 5, qui est membre du ML, sont les candidats susceptibles de remplacer le maire et son adjoint.

À Curepipe, les élections auront lieu le 28 juin. Parmi les noms cités, on retrouve Ashley Mungapen du Ward 2, il est lui issu du ML, et Hans Margueritte du Ward 1. De plus, plusieurs projets sont attendus, notamment la rénovation du Forum et de l'hôtel de ville, qui a été mentionnée dans le discours budgétaire.

Et à Vacoas-Phœnix, l'exercice de vote aura lieu à la même date. Le maire, Navin Ramsoondar, se dit satisfait d'avoir obtenu des fonds pour la construction d'une piscine municipale, qui devrait voir le jour d'ici janvier prochain.

Bras de fer au pouvoir

Les deux partis au pouvoir se sont lancés dans d'intenses négociations. L'exigence du ML pour occuper deux villes stratégiques après le départ du Parti mauricien social-démocrate n'est pas au goût des conseillers du Mouvement socialiste militant, apprend-on... La direction du ML veut donner à Ken Fong un second mandat. Toutefois, cette démarche ne fait pas l'unanimité. Certains membres du ML veulent que Jacques Hungley soit le nouveau maire. Mais il nous revient que c'est l'etat-major du parti d'Ivan Collendavelloo qui a tranché. Le ML lorgne aussi le fauteuil de lord-maire. Cela, pour attirer une partie de l'électorat du Mouvement militant mauricien. Le ML a proposé le nom de Daniel Augustin. Proposition catégoriquement rejetée par le Sun Trust, qui n'apprécie pas cet homme originaire du bastion mauve de la circonscription nº 1. Sollicité pour une réaction à ce sujet, Eddy Boissézon, cadre du ML, a déclaré qu'il est trop tôt pour en parler.