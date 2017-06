Ile Maurice: Roshi Bhadain donne tort aux bookies avec sa démission

Il a mis fin au suspense. Roshi Bhadain a démissionné en tant que député de la circonscription no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes), dans l'après-midi du vendredi 23 juin. Il a envoyé sa lettre de démission à la Speaker. C'est Maya Hanoomanjee elle-même qui nous a confirmé la nouvelle, peu après 18 heures, vendredi.

Selon un sondage, effectué, jeudi après-midi, et pendant la journée de vendredi auprès d'une vingtaine de personnes, notamment auprès de politiciens, le leader du Reform Party n'allait pas démissionner. Certains se disant même prêts à parier Rs 450 pour un gain de Rs 500 que l'ex-ministre de la Bonne gouvernance n'allait pas démissionner en tant que député. Alors que la cote pour des paris misant sur la démission de Roshi Bhadain devait être de Rs 100 pour un gain de Rs 500.

Sollicité pour une réaction, l'ex-ministre est resté injoignable. C'est ce samedi matin, lors d'une conférence de presse dans sa circonscription, qu'il compte s'expliquer sur les raisons de sa démission en tant que député et annoncer au public notamment s'il sera de nouveau candidat dans cette circonscription. Il dira aussi s'il aurait souhaité que l'opposition ait un candidat unique ou encore s'il aurait souhaité que l'alliance gouvernementale aligne un candidat.

L'annonce de sa démission remonte à plus d'un mois lorsqu'il est venu dire qu'il n'est pas d'accord avec le projet de Metro Express dans sa forme actuelle à Quatre-Bornes. Il a confirmé son intention lors d'une conférence de presse, deux semaines après.

Et le vendredi 16 juillet, vers 23 heures au Parlement, Roshi Bhadain avait prononcé la phrase suivante : «Come what may, I will resign!» Il avait donné jusqu'au vote sur le Committee of Supply pour officialiser cette démission.

Par ailleurs, les leaders des partis politiques commenteront la démission de Roshi Bhadain lors de leurs conférences de presse de ce samedi.

Rappelons que la Speaker a entre 15 et 90 jours pour émettre un writ. Le Nomination Day pour le dépôt des candidatures pourra donc être fixé entre 15 et 60 jours après la publication du writ. Quant au Polling Day, soit la date de l'élection, il sera fixé entre 15 et 90 jours plus tard. Ainsi, le délai pour cette partielle peut aller jusqu'à 240 jours.