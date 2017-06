Madagascar: Atallah Béatrice - Réouverture prochaine de notre ambassade en Grande-Bretagne

Toujours est-il que la Grande Ile n'a pas d'ambassadeurs auprès des Nations Unies, de l'Union européenne, de la France, l'Allemagne, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, pour ne citer que ces pays. On se demande pour quelles raisons la nomination des ambassadeurs traîne.

Faut-il rappeler qu'au cours du Conseil des ministres du 2 février 2011, le gouvernement a abrogé le décret de 2004 relatif à la création d'une Ambassade de la République de Madagascar à Londres. Il a été ainsi décidé lors de ce conseil que « la juridiction de l'Ambassade de Madagascar à Londres, notamment l'ensemble du territoire du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Finlande et le Danemark, sera ainsi transférée à l'Ambassade de Madagascar à Paris.

