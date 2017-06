Madagascar: Fête nationale - Peu de drapeaux sur les maisons

A voir les drapeaux dressés, les Malgaches seraient-t-ils de moins en moins fiers de leur pays ?

Le régime a lancé un appel à tous les Malgaches de dresser fièrement le drapeau sur leurs demeures. Pourtant, à l'aube de la fête de l'Indépendance, nous constatons que cet appel n'a pas trouvé écho chez la population tananarivienne, à quelques exceptions près.

Seules exceptions à la règle en effet, certains quartiers populaires comme Ambohipo ou les 67 ha, où les drapeaux sont fièrement affichés. Au risque de susciter des faux-débats, nous serions tout de même tentés de dire que le « régionalisme » y est sûrement pour quelque chose. En tout cas, la fierté nationale y semble en effet encore bien ancrée dans la mentalité. Topo différent pour les autres quartiers d'Antananarivo où l'esprit contestataire, voire rebelle se manifeste silencieusement, mais sûrement. La fierté nationale ne fait donc plus l'unanimité à Madagascar, triste constat pour une fête de l'Indépendance...

Ras-le- bol. Il s'agit en effet pour la population d'afficher haut et fort son insatisfaction, voire son ras-le-bol quant à la conjoncture politique et surtout le vécu social qui prévalent actuellement. Le peuple est las de cette politique, de plus en plus politicienne, gangrenée par des pratiques malsaines et une opposition et un régime brillant plus par leurs discours ou leurs mutismes que leurs réalisations concrètes. Preuve que la population est loin d'être dupe. Au lieu de susciter la joie, l'apaisement et la fierté nationale, la fête de l'Indépendance approchant à grands pas est plutôt synonyme de désordre général et d'insécurité, avec toujours en toile de fond, cette misère des « petites gens » et de ceux de la classe moyenne qui risquent bientôt de grossir leurs rangs. « Faire la fête » sonnerait bien comme un diktat aux oreilles des démunis.

Désordre. Pour faire plaisir aux populations vulnérables et « montrer qu'on pense à eux », des podiums émaillés de distributions de PPN, de vêtements, ou de douceurs, sont organisés un peu partout, particulièrement dans les bas-quartiers. Certes, ils apportent momentanément un peu de joie dans leur quotidien ; mais ne solutionne en rien leur problème d'extrême pauvreté, ni ne soulage leur peine. Pire, cela entraîne même une tendance à l'assistanat et ne les incite pas à créér eux-mêmes leurs activités génératrices de revenus ; pour pouvoir un jour, sortir de la misère. Sans oublier tout ce que les podiums entraînent de cacophonie et d'embouteillages, avec des vols à la tire et des pics de pollution à la clé.