Madagascar: Adduction d'eau potable - Le « fokontany » Malaho bénéficiaire

L'accès à l'eau potable concerne uniquement 33% des Malgaches, et en milieu rural la situation est plus alarmante, or là où il y a de l'eau, il y a de la vie. En effet l'accès à l'eau potable permet non seulement une meilleure santé, mais induit également de nombreuses retombées économiques. Des initiatives allant dans le sens de l'adduction d'eau potable doivent ainsi être entreprises. Ce fut le cas hier dans le « fokontany » Malaho (malgachisation du français « Moellon »), dont les habitants ont désormais accès à l'eau potable, grâce à la collaboration tri-partite entre le Rotary Club Iarivo Tsimbaroa, le Rotary Club Vacoas Maurice district 9220 et le Groupe Star, ainsi que leurs nombreux partenaires.

Les enfants ébahis devant les infrastructures et l'eau potable qui en jaillit, preuve que c'est nouveau et merveilleux pour eux.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.