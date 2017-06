Madagascar: Syndicalistes du SEKRIMA - Non à la politisation des syndicats !

En outre, à côté des travailleurs du secteur privé figurent ceux qui servent l'Administration dont le poids est loin d'être anodin. Ces détenteurs du pouvoir, comme on les appelle, qui peuvent paralyser toute la machine administrative. Eux qui vivent dans le corporatisme et qui, pour la plupart, bénéficient d'un traitement favorisé. Dans cette même optique d'idée, la dépolitisation de l'Administration serait également un préalable à la dépolitisation des syndicats...

Grand défi. Pour ces syndicalistes, la dépolitisation de la lutte syndicale s'annonce comme un grand défi ou une bataille herculéenne. En effet, lors de la mise en place officielle de la plateforme SSM (Solidarité Syndicale de Madagascar) en décembre 2016, cette dépolitisation faisait partie des promesses annoncées. A cette époque, la SSM s'est engagée à « rénover la lutte syndicale dans le dessein d'exhorter facilement les employés à adhérer les syndicats, à rassembler toutes les forces afin qu'ils puissent être à même de revendiquer les droits et les libertés des employés, à instaurer le dialogue social entre l'Etat, les employés et les employeurs et à dénoncer les cas de figure démontrant le non-respect desdits droits et libertés des travailleurs ».

Deux choses différentes. « Les politiciens reconnaissent la crédibilité des syndicats par rapport à des problèmes locaux. Quand nous appelons le peuple et les travailleurs, ils y mettent tout leur espoir et nous soutiennent. Une fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils oublient tous ceux qui ont participé à cette accession au pouvoir. Mais tout cela, c'est fini », a continué le responsable.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.