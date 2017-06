Madagascar: Chef de l'opposition - JL Robinson proposé par le parti Avana

Interpellation. Devant la situation socio-économique dans laquelle vit la majorité des Malgaches, la secrétaire nationale du parti Avana Solofonirina Lucie interpelle les dirigeants sur les réalités dans les zones reculées et enclavées du pays en matière d'insécurité. « Je viens d'effectuer une mission à Ankavandra. Dans cette partie de l'île, la population vit dans l'insécurité sans précédente. Tous les jours, il y a des coups de feu et des morts d'homme. », a-t-elle affirmé. Avant de lancer un appel : « Je demande aux dirigeants de voir de près ce problème d'insécurité dans les zones enclavées, au lieu de s'occuper des micmacs politiques dans l'objectif de s'accrocher coûte que coûte aux « seza ». »

Le parti Avana (Antoko ny Vahoaka Aloha No Andriana) de Jean Louis Robinson brille ces derniers temps par son silence. Cette formation politique a tenu en juillet 2016 son mini-congrès qui lui a permis de restructurer son instance dirigeante. Jean Louis Robinson s'est retiré de la direction du parti en assurant désormais sa présidence d'honneur. Hier, la nouvelle secrétaire nationale Solofonirina Lucie et le nouveau secrétaire national adjoint Rakotonanahary Jean Didier ont réitéré que le parti Avana ne marche pas avec le régime en place. « Nous étions deuxième lors des dernières présidentielles après l'actuel président de la République. 2.000.000 d'électeurs ont voté pour le candidat Jean Louis Robinson lors du second tour.

