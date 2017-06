Madagascar: Billard / Dago Blackball Tour - Deux tickets pour l'Afrique en jeu

Après le succès du tournoi Grand Open de Noël organisé en décembre 2016, les Jean Kil, Mammy Masters et Harambato ont décidé de renouveler l'exploit, mais, cette fois, avec une nouvelle formule.

Réunis au sein du Madagascar Blackball Entertainment, la bande va lancer le « Dago Blackball Tour », un tournoi qui s'étalera pendant six mois et organisé dans quatre régions du pays.

2.600.000 Ariary. Pour le lancement officiel de cette tournée, les joueurs de la Capitale seront gâtés. En effet, un tournoi est organisé les 30 juin, 01 et 02 juillet au Gymnase Couvert de Mahamasina. Trois catégories seront en lice à savoir l'Open hommes, l'Open dames et le tournoi par équipes. Entre 100 à 128 joueurs chez les hommes, 32, joueuses pour les dames et 32 équipes triplette pour le tournoi par équipes. Une prime à hauteur de 2 millions 600 mille Ariary seront à gagner pendant ce tournoi. 1 million 500 mille Ariary attend le champion de la catégorie masculine, 500 000 Ariary la championne féminine et les vainqueurs de « l'équipe de 3 » recevront la somme de 600 000 Ariary. Après la Capitale, le rendez-vous sera donné à Mahajanga au mois d'août pendant les vacances, à Antsirabe prévu pour le mois d'octobre et à Toamasina pour le mois de novembre. Et pour terminer la tournée, le tournoi revient à Mahamasina du 15 au 17 décembre.

Tenue obligatoire. Pour cette 1re édition, l'enjeu est de taille car deux billets pour les Championnats d'Afrique seront à pourvoir par l'organisateur. « Nous allons percer le continent et c'est la raison pour laquelle, les deux meilleurs au classement à l'issue de cette tournée représenteront la Grande Ile au sommet africain » a annoncé Harambato Razafindrakoto, organisateur de l'évènement. Les inscriptions ont été bouclées hier soir pour le tournoi par équipes avec la modique somme de 60.000 Ariary soit 20.000 Ariary par joueur, 40.000 Ariary pour l'Open hommes et 25.000 Ariary pour les dames. Et la formule du Grand Open sera maintenue avec la tenue réglementaire qui est obligatoire pour tous les participants avec un pantalon noir ou bleu marine ainsi qu'un polo ou chemise blanche avec le logo du club d'origine. « Nous remercions l'Arena Pool d'Amparibe et toutes les salles billard que ce soit à Antananarivo, Antsirabe, Toamasina et Mahajanga ainsi que les sociétés Taf, Soredim et Sodeam » a indiqué Harambato. Les retardataires dans les autres catégories auront encore l'occasion de s'inscrire et de tenter leur chance.