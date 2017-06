Angola: La problématique de l'enfant de la rue en discussion

Identifier les principaux foyers de concentration des enfants ainsi que les activités qu'ils réalisent et définir les mesures préventives et réactives pour aider les enfants qui se trouvent dans la rue, surtout que les 11 compromis de l'enfant définis par l'Etat angolais ont été également analysés dans ce forum.

La rencontre assistée par l'Institut National de l'enfant (INAC) et Volontaire International pour le Développement (VIS) a également servi à sensibiliser la société sur la gravité de ce phénomène, divulguer les pratiques et la stratégie du travail par les institutions annexes, identifier les réelles causes qui mènent les enfants dans la rue et propager les bonnes pratiques d'intervention.

Luanda — - Réfléchir sur la problématique des enfants qui vivent dans les rues de Luanda, les causes et les conséquences, en partageant les bonnes pratiques pour l'application de 11 compromis de l'enfant a été le thème principal du séminaire sur « le système d'accueil aux mineurs en situation de risque », réalisé vendredi, à Luanda, par les salésiens de Don Bosco.

