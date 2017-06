Angola: L'activité d'innovation ouvre des opportunités pour les jeunes

À l'occasion, la directrice générale de l'ancienne usine de savon Congeral, Manuela Ganga, a déclaré que la rencontre avait pour but de rassembler sur une plate-forme unique, des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs intéressés par l'innovation.

Bernarda Martins a précisé que le ministère soutenait, depuis deux ans, l'ancienne usine de savon Congeral, où on fait actuellement des travaux de recyclage, de ferronnerie, de menuiserie, de couture et de la formation.

S'adressant à la presse, au cours du forum de l'innovation et de l'esprit d'entreprise, la ministre a dit que l'activité d'innovation représentait une valeur ajoutée pour les jeunes et les hommes d'affaires, car elle était l'une des voies qui permettaient de satisfaire les clients.

