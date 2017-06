Angola: Lunda Sul - Ouverture d'un forum provincial de lutte contre les drogues

Saurimo — Un forum provincial sur la lutte contre les drogues se déroule vendredi, dans la ville de Saurimo, dans le but de décourager l'utilisation de substances narcotiques au sein de la jeunesse et au-delà, lors d'une cérémonie présidée par la gouverneure de Lunda Sul, Cândida Narciso.

Le forum est parrainé par l'Association nationale pour la lutte contre les drogues, et fait partie des célébrations du 26 juin, Journée internationale de la lutte contre la consommation et le trafic de drogues, dans le but d'attirer l'attention et d'informer la société sur les causes et les conséquences de l'utilisation de substances narcotiques.

A l'ouverture, la vice-présidente de l'Association nationale pour la lutte contre les drogues, Nadia Neto, a dit que l'événement prévoyait une discussion avec tous les acteurs sociaux sur la problématique de consommation excessive de substances narcotiques et trouver des solutions pour résoudre ce phénomène.

Dans le forum, les participants aborderont les questions liées à la jeunesse et la réduction de la consommation excessive de boissons alcoolisées, du tabac et d'autres drogues.

Des sujets tels que les causes, les conséquences et les solutions de consommation de boissons alcoolisées, du tabac et d'autres drogues, la responsabilité de la famille dans la récupération des toxicomanes, l'influence de la publicité dans la consommation excessive d'alcool, de tabac et d'autres drogues, la responsabilité des jeunes pour lutter contre la drogue seront également au menu du forum.