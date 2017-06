Angola: Lunda Sul - Le gouvernorat salue la contribution des entrepreneurs

Saurimo — Le rôle et la contribution des entrepreneurs, autorités traditionnelles, églises et de la société en général, dans la croissance et le développement de la municipalité de Cacolo, à 145 kilomètres au nord-est de Saurimo, a été salué vendredi, par la gouverneure de Lunda Sul, Cândida Narciso.

Selon un message de félicitation pour les 83 ans d'existence de Cacolo, qui se célèbre le même jour (23 juin), les festivités de cette date devraient être grand mouvement de mobilisation de tous les citoyens, participant à la réalisation des programmes d'augmentation et l'amélioration des conditions sociales de base aux populations.

«Il est nécessaire que les citoyens, les entrepreneurs, les églises et les autorités traditionnelles continuent à participer à la matérialisation du programme d'augmentation et amélioration des conditions sociales, notamment la consolidation du système normal d'enseignement, l'humanisation des services de santé, l'amélioration de l'assainissement, l'approvisionnement en énergie et eau, la réduction de l'analphabétisme, dans le cadre du programme de lutte contre la faim, lit-on dans la missive.

Le 23 juin, selon la note, devrait se transformer en une fête populaire à tous les niveaux et motif de réflexion, en ce qui concerne la nécessité de renforcer la solidarité, le respect et la conservation des valeurs éthiques, morales, civiques et culturelles, ainsi que toutes les formes qui contribuent à une vie saine et au bien-être.

Par conséquent, poursuit le message, le gouvernorat provincial invite tous les citoyens de Cacolo à participer avec responsabilité et de manière patriotique et civique aux élections générales qui se tiendront le 23 août de cette année.