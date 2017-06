Angola: Le déminage joue un rôle clé dans le développement du pays - ministre

Luanda — Le ministre et chef de la maison civile du Président de la République, Manuel da Cruz Neto, a déclaré jeudi à Luanda, que la reconstruction et le développement économique du pays ne pourraient être possible en Angola alors qu'il y avait encore des millions de mines déployées à la fin du conflit armé en 2002.

Le gouvernant parlait en représentation du Chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos, à l'ouverture de la Conférence nationale sur le déminage, qui a lieu dans la capitale les 22 et 23 de ce mois sous le slogan «Angola libre des mines, vers le développement».

Il a indiqué que, dans ce contexte, il était nécessaire de déminer le territoire pour permettre la construction et la récupération des infrastructures, la production agricole et pastorale et la construction d'autres équipements nécessaires à la réalisation des projets et programmes d'initiative publique et privée.

Manuel da Cruz Neto a dit qu'il était aussi nécessaire d'éviter d'autres victimes après la guerre, que ce soit en termes mortelles comme des personnes handicapées.

«Il a donc été créé des institutions et structures telles que les INAROE (Institut national intersectoriel de désamorçage d'objets explosifs) et plus tard, la Commission nationale intersectorielle de déminage et assistance humanitaire et la Commission exécutive de déminage, qui, avec des partenaires internationaux, ont procédé à l'élaboration de croquis de localisation de champs et groupes de mines installés dans le pays et au contrôle de ces zones pour la neutralisation et la destruction des mines et autres engins explosifs» , a-t-il dit.

Manuel da Cruz Neto a considéré que le déminage était une tâche gigantesque qui exigeait la dépense de sommes importantes, la formation d'experts dans ce domaine et la mise en place et la mise en œuvre dans le temps et dans l'espace de différents programmes.

Il a réitéré la disponibilité l'Exécutif de continuer au développement davantage de plus d'efforts dans le sens de voir l'Angola complètement libre de ce fléau afin d'enterrer définitivement les souvenirs tragiques de la guerre.

La conférence aborde des thèmes comme l'état général du déminage, l'impact du déminage dans la diversification de l'économie, l'assistance et la réinsertion des victimes de mines antipersonnel.

Participent à la conférence les représentants de différentes organisations internationales participant au processus de déminage en Angola, des sapeurs des 18 provinces du pays, les membres de l'Exécutif, les entités religieuses, entre autres.