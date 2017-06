Zimbabwe: Des milliers d'animaux sauvages transférés du Zimbabwe vers le Mozambique

Au Zimbabwe nous avons beaucoup d'animaux sauvages, c'est pour ça qu'il y a tant d'accrochages entre les animaux et les hommes. Certaines espèces comme les lions, les crocodiles et les éléphants tuent les gens et détruisent les terres agricoles.

Durant trois ans, environ 7 500 animaux qui feront le voyage vers la zone protégée. Pas moins de 2 000 viendront du Zimbabwe pour repeupler le parc où ils avaient été décimés lors de la guerre civile qui avait fait rage entre 1977 et 1992. A en croire Simukai Nyasha, le porte-parole de l'autorité de gestion des parcs et de la vie sauvage du Zimbabwe, ce don n'en est pas moins une aubaine pour les Zimbabwéens.

Cinquante éléphants, 100 girafes, 200 zèbres et 200 buffles ont traversé la frontière entre le Zimbabwe et le Mozambique cette semaine lors d'une opération de transfert de la faune sauvage de la réserve naturelle de Savé, au Zimbabwe, vers le parc national de Zinave, au Mozambique.

