Ile Maurice: Un photographe de l'express agressé par des officiers de la CID

Jean Marie Gangaram, journaliste du journal 5-plus, a assisté à la scène et a porté secours au photographe de l'express. Il affirme que ce dernier ne faisait que filmer la scène où les policiers malmenaient les partisans de Vishal Shibchurn. Par la suite, les policiers se sont dirigés vers le photographe, explique Jean Marie Gangaram. «Zot inn antour li, zot inn pran so portab, inn pil li anba. Zot inn rod éfas so bann foto ek vidéo», déclare-t-il.

Après cela, les policiers auraient demandé aux journalistes et aux photographes présents dans la cour du poste de police d'attendre dans la rue avec les partisans. Interrogé sur cet incident, le photographe, traumatisé, a lancé : «Zot ti koné ki mo fotograf parski dépi boner mo ti laba.» Et d'ajouter que les policiers lui ont demandé de ne pas aller de l'avant avec cette affaire. Ils auraient essayé de le soudoyer en lui donnant des informations sur Vishal Shibchurn.

N'appréciant pas les commentaires de ces gens, une dizaine de policiers se sont rués sur eux. Notre photographe aurait alors sorti son portable pour immortaliser la scène. En voyant cela, quelques policiers se seraient jetés sur lui, avant de le malmener. Ils voulaient que le photographe efface les photos qu'il avait prises. Ils lui auraient arraché son portable des mains avant de le projeter au sol. Le photographe aurait aussi reçu des coups à la jambe et à l'épaule droite. Son appareil photo et son téléphone ont été endommagés.

Le photographe raconte qu'il attendait depuis 13 heures dans la cour du poste de police d'Abercrombie, où il se serait d'ailleurs entretenu avec des policiers. Et c'est finalement vers 15 heures que Vishal Shibchurn est arrivé en compagnie de son avocat, Me Rama Valayden. Présents aussi sur les lieux, une vingtaine de partisans de Vishal Shibchurn, qui ont commencé à proférer des jurons à l'encontre des policiers qui escortaient le suspect vers la salle d'interrogatoire.

Coups à la jambe, et à l'épaule, appareil photo et téléphone portable endommagés... Un photographe de l'express, présent jeudi 22 juin au poste de police d'Abercrombie pour attendre l'arrivée de Vishal Shibchurn, qui avait affirmé qu'il allait se constituer prisonnier après l'arrestation de son épouse, s'est fait «agresser» par des officiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Ste-Croix.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.