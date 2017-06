Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «L'adoption de la résolution de Maurice aux Nations unies est une belle victoire»

Commentant les travaux parlementaires, Xavier-Luc Duval a laissé entendre qu'il a posé cinq Private Notice Questions (PNQ) depuis mardi dernier. «Les ministres qui ont répondu à ces PNQs détiennent le record du monde de mensonges !» Selon lui, le ministre de l'Industrie et du commerce, Ashit Gungah, n'est pas transparent concernant Betamax. «Je tiendrai une conférence de presse spéciale sur l'affaire Betamax la semaine prochaine. Je maintiens que Maurice serait gagnant avec le bateau Red Eagle. J'ai écouté le point de presse d'Ashit Gungah, mercredi dernier. J'avais été transparent dans mes chiffres alors que ce n'est pas le cas pour lui. Il s'est contenté de faire état du passé alors que, moi, je parlais de juin 2017. Au Parlement, l'Attorney General a fourni un chiffre de la State Trading Corporation (STC) à l'effet qu'on est en train de payer 24,85 dollars par tonne métrique pour transporter les produits pétroliers de Mangalore à Maurice. Or, Ashit Gungah trouve que ce chiffre est passé à environ 22 dollars actuellement. D'après mes informations, ce mois-ci, la STC est en train de payer 24,85 dollars.» Il lance donc un défi au ministre Gungah. «Qu'il publie ses chiffres.»

Je tiens à remercier tous les pays qui ont voté en faveur de Maurice, en particulier les chefs d'État africains, indiens et pakistanais. J'ai quand même un petit regret car nous n'avons pas eu deux tiers des votes de soutien. Au sein de l'opposition, nous aurions souhaité qu'elle soit plus conséquente. Néanmoins, c'est une belle victoire sur l'Angleterre et les États-Unis», a-t-il déclaré.

