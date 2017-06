Ile Maurice: L'extradition du couple Sicart débattue ce vendredi

Seront-ils extradés ou pas ? Les Sicart, des Français soupçonnés d'escroquerie et recherchés par Interpol, attendent toujours. Les débats sur la motion d'extradition présentée par le bureau de l'Attorney General ont eu lieu en cour de district de Port-Louis, ce vendredi 23 juin.

Me Gavin Glover, Senior Counsel, assisté de Me Yahia Nazroo et de Bhooneshwar Sewraj, Senior Attorney, a soutenu que cette demande d'extradition n'a pas sa raison d'être et demande un Permanent Stay of Proceedings. «Mes clients acceptent de rentrer en France volontairement. Il n'y donc pas de raison pour que les procédures d'extradition soient écoutées», a déclaré Me Glover.

Toutefois, Me Yvan Jean Louis, du bureau de l'Attorney General, n'est pas de cet avis. Il a insisté pour que les procédures se poursuivent. Une décision est donc attendue le mardi 27 juin.

Par ailleurs, les enfants du couple Sicart pourront leur rendre visite au centre de détention tous les jours, au lieu d'une fois par semaine. Cette requête a été accédée par la magistrate Navina Parsooramen.

Pour rappel, c'est le mardi 13 juin que le couple Sicart a été arrêté. Il était recherché par Interpol depuis deux ans en raison d'une enquête sur un cas d'escroquerie en France. Les suspects étaient à la tête de la compagnie Callejo-Transports, entreprise sur laquelle pèsent des soupçons de blanchiment d'argent d'environ 5 millions d'euros.