Burkina Faso: Nuit du destin - Les fidèles musulmans pour une « moralisation » de la société burkinabè

Les fidèles musulmans du Burkina ont célébré la Nuit du destin ou Nuit d'Al-Qadr, dans la nuit du 21 au 22 juin 2017 à Ouagadougou.

Les festivités marquant cet évènement se sont tenues dans l'enceinte du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO). L'initiative est du Cercle d'études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) et de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina (AEEMB).

Depuis le 25 mai dernier, les musulmans du Burkina, à l'instar des autres pays du monde, observent le mois du Ramadan. Un mois de spiritualité par excellence, une occasion d'introspection, une école de réforme individuelle et collective vers l'idéal islamique qui consacre l'Unicité d'Allah. Bref, l'objectif de ce mois est d'établir un lien fort entre le croyant et son Créateur, Allah subhana wa ta'ala. Ce lien s'établit par une intensification de prières et d'adorations. Et les 10 derniers jours ont une très grande importance, car il s'y trouve l'Al-Qadr ou la nuit du destin. Cette année, la communauté musulmane du Burkina a observé cette nuit du 21 au 22 juin dernier, soit à la 27e nuit du mois de Ramadan. Pour la circonstance, c'est l'enceinte du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), placée sous haute surveillance sécuritaire, qui a abrité les festivités de cette nuit d'adoration d'Allah subhana wa ta'ala et de son messager, Mohamed (Paix et salut sur lui). Dès 21h45, le lieu était déjà bondé de monde. Mais, pour y accéder, il fallait montrer patte blanche.

Selon le président du CERFI, Aminou Ouédraogo, la nuit du destin ou nuit d'Al-Qadr équivaut à 1000 mois d'adoration. Elle est à rechercher dans la dernière décade du mois de Ramadan et équivaut également à 83 années et 4 mois d'adoration. Dans un hadith rapporté par Muslim, il est dit : « Qui veille en prière la nuit du Destin mû par sa foi et comptant sur la récompense de Dieu, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés ». La nuit du destin est une nuit importante pour le croyant. En effet, c'est une nuit au cours de laquelle Allah exauce les invocations. De ce fait, entre lectures du Coran et invocations, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la réconciliation des fils et filles du Burkina, d'où le choix du thème de la conférence publique animée par l'Imam Tiego Tiemtoré : « Crise morale dans la société burkinabè : quelles solutions selon l'islam ? ».

Selon le président du CERFI, Aminou Ouédraogo, le choix de ce thème n'est pas fortuit, en ce sens que le Burkina traverse depuis un certain temps, une période difficile marquée par la montée fulgurante de l'incivisme. Lequel incivisme se manifeste, entre autres, par la défiance de l'autorité de l'Etat, le non- respect des lois et règles de la République, le non-respect des institutions de la République. Et pour lui, toutes les couches socio-professionnelles sans distinction de religion sont concernées. « A travers ce thème, nous voulons réfléchir et voir comment ou que faut-il faire pour panser les plaies de notre société. Car, nous constatons des remous sociaux, notamment des grèves, la montée de l'incivisme sous toutes ses formes. Il s'agit de voir comment faire pour que le Burkina, notre chère patrie, puisse amorcer son développement au profit des populations.

Donc, le choix du thème se justifie par la montée fulgurante de l'incivisme et il est de notre devoir, de travailler à ce que tout ce qui freine le développement du Burkina puisse être levé au profit de tous les Burkinabè », a-t-il soutenu. Convaincu que la communication du conférencier éclairera la lanterne des fidèles musulmans sur cette préoccupation, M. Ouédraogo a exhorté chacun des fidèles musulmans à cultiver la tolérance, à suivre les prescriptions, les recommandations et les hadits du prophète Mohamed (Paix et salut sur lui). Pour lui, le musulman doit incarner les valeurs du civisme en toute circonstance et en tout lieu. « Le musulman, c'est celui qui respecte les autorités, c'est celui qui respecte les édifices, c'est celui qui respecte le bien-commun. Donc, le message que je lance à tous les Burkinabè, c'est de travailler à ce que tout ce qu'il y a comme édifice, comme institution, comme autorité, soit respectée dans ce pays. Que l'incivisme soit banni à jamais au pays des Hommes intègres », a-t-il souhaité.

« Le musulman participe à la construction de son pays »

Mais quels comportements le musulman doit-il observer dans une société où les valeurs humaines sont foulées au pied ? De l'avis du conférencier, Imam Tiéogo Tiemtoré, le musulman doit être un bon exemple pour la société. Décortiquant le thème choisi pour la conférence publique, il a souligné que la situation que le Burkina vit actuellement, interpelle chaque composante de la société. «C'est un constat pour tout le monde que notre pays vit une crise morale qui se manifeste par la perte des valeurs, une défiance vis-à-vis des autorités, un manque de respect vis-à-vis des institutions. A cela, s'ajoutent la destruction des édifices publics, la mauvaise gouvernance, etc. Il est important, en tant que musulmans que nous puissions nous poser la question suivante : Quelle peut être la contribution des musulmans à une meilleure moralisation de la société ? », s'est-il interrogé, avant d'expliquer que la conférence a un but pédagogique.

« Elle vise donc à montrer que l'islam a des valeurs, que l'islam a une éthique, que l'islam a une éducation qu'il donne à ses disciples pour leur permettre d'être de bons citoyens, parce qu'un musulman apporte la lumière de sa foi. Il apporte sa spiritualité à sa société et fait en sorte que son cœur, son âme et son esprit participent à la construction de son pays. Donc, il fait attention à ce que ses mains vont poser comme actions. Il fait attention à ce que son cœur va poser comme action », a-t-il souligné. De l'avis du prédicateur, il appartient à chaque communauté d'apporter sa contribution. « Plus on est bien éduqué, plus on a un cœur imbibé de la crainte de Dieu et plus on a tendance à poser de bonnes actions.

L'avenir appartient aux peuples qui ont des valeurs morales, aux peuples qui ont une éthique et la religion offre le viatique. Elle offre le bon caractère de sorte qu'un bon croyant, un religieux, soit une chance pour son pays, parce qu'il apporte la miséricorde, la grâce et le bon caractère», a-t-il laissé entendre. Et d'ajouter que le message transmis, s'adresse aussi bien aux fidèles musulmans qu'aux dirigeants de ce pays. «Tout notre pays compte sur la jeunesse, parce qu'elle est l'avenir. La jeunesse est le fer de lance dans tous les domaines. Plus la jeunesse est bien éduquée, plus l'avenir du pays est garanti. Donc, il est important pour toutes nos communautés religieuses, d'accorder une attention particulière à l'éducation de la jeunesse. On a une jeunesse qui est très polémiste, on a une jeunesse qui a la culture de la violence. On a une jeunesse qui est moins moralement éduquée.

Donc, c'est un défi pour toutes les communautés et évidemment pour les gouvernants, car ils ont aussi une part de responsabilité. Quand l'offre de la gouvernance n'est pas qualitative, cela conduit à des comportements que nous vivons aujourd'hui. C'est un appel à l'ensemble des communautés religieuses, à l'ensemble des élites qui nous gouvernent. Tous doivent mettre l'accent sur la moralisation de la vie publique, sur la redevabilité, sur la transparence dans la gestion quotidienne de notre pays», a-t-il renchéri. La conférence publique a été suivie de remise de prix du concours de meilleure lecture du Coran. Les lauréats des 5 niveaux de la compétition ont tous été récompensés. Des prières et des invocations ont eu lieu à partir de 01h jusqu'à l'aube, et avec parfois quelques pauses pour répondre aux préoccupations de certains fidèles musulmans.