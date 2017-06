Tunisie: Des relations à renforcer dans tous les domaines

De son côté, le ministre nigérian a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Tunisie, particulièrement dans les domaines économique et commercial et de profiter des opportunités d'investissement disponibles dans les deux pays.

A ce propos, le président de la République a mis l'accent sur la place de choix qu'occupe le Nigeria dans le continent africain et son rôle clé dans la promotion du continent au double plan économique et politique pour un avenir meilleur à ses peuples.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a plaidé en faveur de la mise en place d'une stratégie globale et unifiée pour le développement de la coopération interafricaine conformément à une démarche progressive et évolutive qui prend en considération à la fois les volets économique, sécuritaire et les modes de lutte contre le terrorisme.

Elle se veut également une opportunité pour se concerter sur les questions africaines d'intérêts communs, notamment à la lumière du 29e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains prévus les 3 et 4 juillet 2017 à Addis-Abeba.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.