Tunisie: Des airs nostalgiques

La troupe est composée de 10 instrumentistes usant avec harmonie de la percussion, du violon, du violoncelle, de la cithare, du luth et de la flûte et d'une chorale composée de 20 choristes dont on relève des médecins , des ingénieurs, des banquiers, des enseignants....

Un public hétéroclite, mélomane et attentif a goûté à la belle prestation de la troupe qui a débuté la soirée par la présentation de la chanson «Bourekta ya Ramadhan» du compositeur libanais Halim Erroumi, interprétée avec fougue par l'ensemble de la chorale suivie par l'exécution d'une wasla de mouachahats.

Au cours de cette soirée, l'artiste Nabil Khélifa, doué et doté d'une belle voix, a interprété la chanson «Gamil Gamal» du virtuose Férid Latrach. De même, les chanteurs Walid Bouguerra et Ameur Khalfallah ont interprété respectivement la chanson «Kalet», un poème composé par le maestro Mohamed Abdelwaheb, et la chanson «alfin salat alannabi» de Mohamed Kandil.

Par la suite, la chorale a enchaîné nombre de chansons du patrimoine et du malouf dont «Ya kaddi ghosnal-ben», «Ja zaman el inchirah» «Koullou wakt min habibi»..... La troupe terminait en beauté la soirée par la présentation des chansons du malouf «Rabbi jamaâna besselem», «Ya aâchikin...», ainsi que deux chansons «Jorhel hawa tal bia» d'Ahmed Hamza et «Kif dar kess el hob» de Saliha, interprétées respectivement par les artistes Lotfi Ben Salah et Ahlem Akid et qui ont été très applaudies par l'auditoire.

Contacté au terme de la soirée, le Dr Yosr Zinelabidine, président de l'association du club Sombati de musique arabe, nous a indiqué que la troupe du club, fidèle à ses traditions, organise, à chaque mois de Ramadan, un concert de musique à Sousse. La troupe s'est produite aussi à Gafsa le 18 juin dernier. Il a rappelé que la troupe du club Sombati de musique arabe a organisé un concert au Québec (Canada) en 2009, et ce, dans le cadre des échanges culturels avec l'association artistique canadienne «chœur en voyage». Elle a participé à bon nombre de festivals de la médina dont celui de Sousse, de Sfax, de Monastir.