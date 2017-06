Tunisie/Afrique du Sud: Un goût d'inachevé...

Le point obtenu à Radès est bon à prendre. Les «Sang et Or» ont mis un pas pour la qualification aux quarts de finale. N'empêche, ils ont intérêt à ne plus perdre des points à Radès s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur rêve, remporter la Ligue des champions africaine.

S'ils avaient mis à profit leur domination durant le premier quart d'heure du jeu, les «Sang et Or» auraient pu prendre l'ascendant et le match aurait pris une autre tournure. Mais en ayant du mal à se montrer efficaces dans les 30 derniers mètres, ils se sont compliqué la tâche.

Malgré le match nul, l'Espérance de Tunis conserve son leadership du groupe C avec 8 points au compteur, à trois longueurs d'avance de ses deux dauphins, Mamelodi Sundowns et Saint-George.

Faouzi Benzarti a voulu rectifier le tir en alignant Elyès Jelassi à la place de Badri lors des dix dernières minutes. Sauf que Jelassi manquait terriblement de temps de jeu et, de surcroît, il n'a pas pu apporter le plus escompté.

S'il y a un compartiment de jeu qui a péché avant-hier soir, c'est bel et bien l'entrejeu. En l'absence de Bguir, suspendu, le staff technique était contraint d'évoluer sans régisseur, ce qui explique pourquoi le jeu offensif des « Sang et Or» a manqué de profondeur.

Avant-hier soir, les joueurs du milieu, Chaâlali, Coulibaly et Sassi, ainsi que les attaquants de couloir Badri et Ben Youssef ont eu du mal à alimenter Yassine Khénissi par des passes décisives. Du coup, l'attaquant de pointe espérantiste est resté isolé la plupart du temps et ne s'est montré guère dangereux pour la défense sud-africaine.

