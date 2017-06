Tunisie: Etudier et enseigner la langue arabe dans les universités américaines

L'ambassade des Etats-Unis en Tunisie annonce, dans un communiqué publié mercredi, la disponibilité de 15 bourses du Programme d'assistanat à l'enseignement d'une langue étrangère Fulbright (Flta) destiné aux jeunes éducateurs pour enseigner la langue arabe et étudier aux Etats-Unis pendant l'année universitaire 2018-2019.

Le Fulbright Flta est un programme entièrement financé par le département d'Etat américain et qui s'étale sur une période de neuf mois, précise le communiqué.

Le programme offre une formation non diplômante aux enseignants débutants. Les enseignants spécialisés dans la langue anglaise, les études américaines, les médias et la littérature américaine/anglaise, et aussi les professionnels œuvrant dans des sphères voisines, sont encouragés à présenter leurs candidatures, selon la même source.

Les participants enseignent la langue arabe dans des universités aux Etats-Unis tout en prenant des cours de formation sur la culture américaine.

A leur retour, les participants auront acquis de nouvelles connaissances, compétences, méthodologies d'enseignement et beaucoup d'enthousiasme pour avoir un impact positif au sein de leurs établissements et communautés.

Selon le communiqué, les candidats retenus doivent être enseignants (avec une expérience professionnelle qui ne dépasse pas 7 ans) ou en cours de formation pour devenir enseignants et posséder l'équivalent d'une maîtrise américaine (Licence + M1).

Ils doivent aussi maîtriser la langue anglaise et obtenir un score total minimal de 79-80 au test TOEFL-IBT via internet et avoir des compétences linguistiques en écriture, conversation et enseignement de la langue arabe classique en plus de faire preuve de maturité, confiance, intégrité et professionnalisme

Les candidats doivent soumettre une demande en ligne au plus tard le 20 août 2017 sur le lien suivant : https://apply.embark.com/ student/fulbright/flta/27/, souligne le communiqué.

Ils doivent aussi télécharger des copies de tous les documents requis, y compris les relevés de notes, les diplômes universitaires, trois lettres de recommandations, et la page biographique du passeport (où figurent le nom complet ainsi que la photo), rappelle le communiqué.