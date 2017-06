Tunisie: Un nouveau départ

Le chef de la diplomatie nigériane a, pour sa part, affirmé que la sécurité sera particulièrement au centre de la coopération entre les deux pays. « Les défis nationaux et sécuritaires auxquels nos deux pays et les pays voisins font face sont les mêmes», a-t-il fait observer, relevant que les deux pays joindront leurs efforts à travers l'échange d'informations et de renseignements, afin de combattre ce phénomène.

Les questions régionales d'intérêt commun, dont la situation en Libye et les moyens d'aider les Libyens à dépasser la crise pacifiquement, ont été à l'ordre du jour. Cette réunion fut également une occasion pour aborder le 29e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement africains qui se tiendra prochainement.

