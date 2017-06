Tunisie: A la recherche de 100 diplômés en agriculture

Il s'agit d'une solution digitale pour les smartphones qui permet aux agriculteurs et agricultrices d'identifier à travers des photos les maladies et ravageurs qui attaquent leurs plantes et d'accéder rapidement aux informations relatives aux méthodes de lutte curative et préventive nécessaire.

Cette application qui a été développée en Allemagne en 2015 sera adaptée en Tunisie en 2017 pour les cultures: olivier, abricotier, pistachier, pomme de terre, piment et tomate.

Le projet «Plantix Tunisie» cherche actuellement 100 jeunes femmes et hommes diplômés en agriculture basés au nord-ouest et centre-ouest de la Tunisie qui sont intéressés par le montage d'un projet en tant que prestataire d'un service agricole innovant. Une formation technique et digitale sera assurée, outre l'accompagnement pour développer les compétences entrepreneuriales et marketing des jeunes sélectionnés.

De même, un réseau national «les médecins des plantes» sera aussi créé en vue de favoriser les contacts avec les meilleurs experts dans ce domaine.

Les critères de sélection sont comme suit : être diplômé en agriculture (diplôme universitaire ou de formation professionnelle), être âgé de moins de 36 ans, habiter ou travailler dans les régions du nord-ouest du centre-ouest, avoir une appartenance claire à l'agriculture et des contacts réguliers avec les agriculteurs/trices, avoir l'accès facile aux cultures sur terrain (olivier, abricotier, pistachier, pomme de terre, piment ou tomate) pour avoir la disponibilité pour collecter mensuellement un certain nombre de photos des symptômes des maladies et ravageurs des plantes à l'aide d'un smartphone, et être disponible pour suivre les différentes formations et activités du projet de juillet 2017 jusqu'à mars 2018.