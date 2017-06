Guinée: Labé - Le torchon brûle entre le préfet et la délégation spéciale

La faune sauvage a déserté quasiment la préfecture de Labé tant à cause du… Plus »

Aux dernières nouvelles ,commune et services de l'habitat auraient décidé d'aplanir les différends pour donner un sens unique à l'élan et aux efforts.

« ... . Au vu du constat fait on a rendu compte à la commune en disant que le propriétaire a le droit de construire dans sa propriété et que la meilleure des choses à faire c'et de lui permettre de replacer ses conteneurs ou lui permettre de construire d'autres infrastructures à sa guise... . »

Alors que l'opération coup de poing initié par la délégation spéciale de Labé connait un succès inédit , le déplacement de certains conteneurs jugés empiétant sur le domaine public est semble -t-il le premier revers auquel est confronté l'équipe de Elhadj Cellou Daka Diallo dont un des membre à l'occurrence Aliou Laly Diallo est monté au créneau jeudi pour dénoncer un retour des conteneurs à l'ancien emplacement à cause d'une implication de la préfecture et de ses services de l'habitat.

