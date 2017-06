Burkina Faso: EMTO - 20 stagiaires logisticiens du 2ème degré opérationnels

Et pour sa part, le commandant de l'EMTO, Zitba Sawadogo, de rappeler aux stagiaires que l'objectif des logisticiens aujourd'hui ne consiste plus seulement à habiller, nourrir et transporter des hommes. Mais, explique-t-il, «il vaut plus que cela car la logistique doit aussi contribuer, à travers ses domaines d'intervention, à illuminer les vastes ténèbres du champ de bataille en renseignant les chefs sur les possibilités ou les impossibilités logistiques de l'ennemi.» Il précise qu'elle doit « rayonner en contribuant de façon décisive à dissiper les 60% de brouillard qui entourent l'œuvre de guerre, et aussi permettre la reconversion de nos hommes à la vie civile.»

Selon le directeur des Etudes, le lieutenant-colonel Fabrice Hetch, au cours de trois exercices d'application, ils ont déroulé et mis en œuvre la méthode d'élaboration des ordres adaptés à la logistique. Pour lui, l'objectif de ces exercices, «n'est pas de leur apprendre des solutions toutes faites mais bien développer leurs capacités d'analyse, d'aiguiser leur jugement afin que le moment venu, ils prennent en tenant compte des contraintes et des impératifs de la manœuvre, les bonnes décisions pour le soutien des unités combattantes.»

