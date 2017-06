Burkina Faso: Lutte contre le VIH/SIDA - Des PTF vont débloquer 7 milliards de FCFA supplémentaires pour le pays

Face à la problématique du VIH et ses effets sur les individus, les familles, les communautés et la nation entière, le gouvernement burkinabè, avec l'appui de ses Partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs nationaux, a élaboré et mise en œuvre différents documents problématiques.

Cette démarche, selon Didier Romuald Bakouan, secrétaire permanent du CNLS/IST, a permis d'enregistrer des résultats significatifs dans les domaines de la prévention à la prise en charge médicale, le soutien aux personnes infectées et affectées, le suivi-évaluation et la coordination de la réponse nationale. «Le taux de prévalence VIH en population générale connait un recul certain pour se situer de nos jours à 0,8%. Sur le plan du traitement, le nombre des personnes séropositives sous ARVs est en croissance exponentielle et des efforts sont faits pour rendre accessible la mesure de la charge virale et les examens de suivi biologiques», a fait remarquer le SP/CNLS/IST. Malgré ce succès, M. Bakouan a indiqué que des défis importants restent à relever.

Propos soutenus par David Young, premier conseiller de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et chef de file des PTF du secteur santé. Tout en saluant l'engagement du gouvernement du Burkina dans la lutte contre le VIH/Sida, M. Young a expliqué que de bons résultats ont été engrangés au cours de l'année 2016 mais qu'il reste encore du chemin à faire pour atteindre les objectifs 909090 d'ici 2020 tel que proposés par l'ONU/Sida et ses partenaires.

Au nombre des défis, M. Young a mis l'accent sur la pérennisation des financements de la réponse, de l'élimination de la transmission VIH de la mère à l'enfant et de la stigmatisation et de la maîtrise de la chaine des approvisionnements et distribution des intrants. Il a réitéré l'engagement du système des Nations-Unies, du Fonds mondial, du gouvernement des USA et l'ensemble des PTF à soutenir le Burkina dans la réalisation de ses objectifs dans la mise en œuvre du plan stratégique national et du plan d'urgence pour l'accélération de la réponse nationale.

Le Cadre stratégique national 2016-2020 d'où est issu le Plan d'urgence a donc pour objectif, de booster la réponse dans la perspective de l'atteinte des trois 90 d'ici 2020 et espérer aller vers la fin de l'épidémie en 2030. Les financements nécessaires à sa mise en œuvre sont évalués à 116.740.345.747 francs CFA. A la date du 31 mai 2017, les annonces de financement des PTF s'élevaient à 105.984.256.579 francs CFA, soit un gap financier de 10.756.089.168 francs CFA. La contribution de l'Etat burkinabè est évaluée à 73.623.150.671 francs CFA soit 14.724.630.134,2 francs CFA par année.

Au nom du président du Faso, le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Sori-Coulibaly, a souligné que le Burkina Faso est déterminé à mettre fin à la pandémie. «Le Burkina est selon les résultats des études réalisées en 2015, placé parmi les pays à épidémie mixte. La prévalence dans la population générale s'établie à 0,9% selon l'ONU/Sida. Ceci avec des poches de concentration au sein de certains groupes spécifiques que sont les travailleuses du sexe (16,1%), les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (3,6%) et les détenus (2,98%)». A fait remarquer le ministre Sori.

Tout en rassurant les donateurs de la bonne utilisation des fonds, Rosine Coulibaly a indiqué que la contribution directe de l'Etat burkinabè s'est considérablement accrue ces dernières années par l'ouverture de lignes budgétaires consacrées à la lutte contre le VIH et le Sida, dotées de financements réguliers et croissants.