Sénégal: Prise en charge des cancers - L'arrivée des appareils de radiothérapie annoncée pour fin juin

Les personnes atteintes de cancer peuvent pousser un ouf de soulagement. Ces dernières qui ont souffert de la panne de la radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec vont, dans quelques semaines, pouvoir bénéficier de soins adéquats. En effet, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé, hier, à Dakar, l'arrivée, en fin juin, de trois appareils de radiothérapie. « Nous avons promis aux Sénégalais que ces appareils arriveraient en fin juin. C'est chose faite. Ils seront là dans quelques jours », a informé Awa Marie Coll Seck, rappelant qu'une équipe d'inspection est partie en Belgique et Autriche où sont fabriqués ces appareils pour vérifier leur qualité. Ils ont été fabriqués entre trois et quatre mois.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Pr Awa Marie Coll Seck, a annoncé l'arrivée, en fin juin, de trois appareils de radiothérapie. Les deux sont destinés à l'hôpital « Dalal Jamm » et le troisième à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les trois appareils sont actuellement dans le bateau en direction du Sénégal.

