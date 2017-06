Madame Lise Filiatrault, ambassadeur du Canada au Sénégal, a effectué une visite de courtoisie, hier, au Soleil. Venue échanger avec le directeur général, Cheikh Thiam, sur le 150ème anniversaire du Canada et des 55 ans de coopération entre le Sénégal et notre pays, en présence du coordonnateur général des rédactions Ibrahima Mbodj et du rédacteur en chef central Daouda Mané, Madame Lise Filiatrault estime que les relations de coopération entre le Sénégal et le Canada sont excellentes, voire très riches.

L'ambassadeur du Canada au Sénégal a, d'emblée, indiqué être venue rencontrer les journalistes du Soleil dans le cadre du 150ème anniversaire du Canada célébré sur toute l'année 2017. « On célèbre également 55 ans de coopération entre le Sénégal et le Canada. Les thèmes que l'on célèbre, cette année, c'est l'inclusion et la diversité. « Sur ce point, nos échanges ont montré que ce sont des valeurs qui sont très partagées avec le Sénégal où l'on note l'importance de la diversité », a dit l'ambassadeur.

Elle a ajouté que « la jeunesse est un autre thème du 150ème anniversaire et encore une fois je pense qu'on partage avec le Sénégal cette envie d'investir sur la jeunesse, de faire en sorte qu'elle s'investisse dans nos pays mutuels, car c'est notre futur ». Elle a poursuivi : « un autre thème, c'est l'environnement et là aussi, on voit beaucoup d'enjeux sur la scène mondiale et le Canada souhaite collaborer avec des pays comme le Sénégal face aux changements climatiques ». Aussi, va-t-il être question, au sujet des thématiques à débattre de la réconciliation avec les peuples autochtones à l'occasion de ce « jour du drapeau » du 1er juillet, où de nombreuses activités, festivités sont prévues, notamment au Canada.

Interpellée à cette occasion sur les relations de coopération entre nos deux pays, elle a estimé : « je pense que nos relations de coopération sont excellentes. En fait, elles sont très riches. Je vois, chaque jour, comment elles se développent davantage. Je dirais que nos relations sont très diversifiées ». Rappelant qu'au départ, il y a 55 ans, qu'on était très connu pour notre coopération en matière d'éducation, elle a fait savoir que maintenant, on collabore sur beaucoup de domaines, notamment au point de vue commercial et aussi diplomatique. « Nous sommes des partenaires sur la scène internationale avec les Nations-Unies, avec la Francophonie.

Notre coopération a beaucoup évoluée aujourd'hui et je compte bien renforcer ce partenariat. Il y a beaucoup d'ouvertures ici, il y a la cohabitation, la tolérance. Sur le plan des valeurs, on a beaucoup en commun. Il y a vraiment une similitude dans le respect de l'autre », a-t-elle martelé. Sur les perspectives de partenariat, elle a souligné : «nous avons rappelé le fait qu'il existe aussi un journal « Le soleil » au Canada. Il est dans la ville de Québec. Et l'on a rappelé qu'il existait déjà un jumelage entre ces deux journaux ». Tout au plus, « alors on verra ce que le futur pourra apporter en termes de collaboration à ce niveau », a-t-elle conclu.