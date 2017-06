Sénégal: La transformation structurelle de l'agriculture nécessite une plus grande maîtrise de l'eau

L'équipe du Sénégal dispute la plus prestigieuse coupe d'Afrique de rugby à XV, la Gold Cup,… Plus »

Selon l'expert, "le défi majeur de la durabilité des ouvrages repose sur une exploitation équitable, une gestion pacifique et la mise en œuvre d'un programme rigoureux d'entretien et de maintenance de ces infrastructures".

Le projet BARVAFOR vient de s'achever après six ans de mise en œuvre dans les communes et autres localités des régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Thiès et Kaolack, où plusieurs ouvrages hydro-agricoles ont été réalisés durant cette période.

Dans le bassin arachidier, la pluviométrie et le réseau hydrographique offrent des potentialités de mobilisation et de stockage de grandes eaux de ruissellement pendant l'hivernage, a t-il signalé.

