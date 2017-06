Sénégal: Train express regional - Les infrastructures commencent à se dessiner

Lancés officiellement en décembre dernier, les travaux du Train express régional (Ter) ont commencé sur le terrain. L'Apix a organisé, hier, une visite des chantiers des plateformes physiques en cours de réalisation entre Diamniadio et Bargny.

La plateforme de Diamniadio et ses nombreux chantiers sortent de terre comme des champignons. Sur le bas-côté de la bretelle reliant l'autoroute à péage et la route nationale, après les chantiers du marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs, un grand panneau se détache du décor de baobabs géants et d'arbustes brûlés. Il fournit des informations sur l'infrastructure qui devrait sortir de terre dans douze mois : la Gare emblématique de Diamniadio, c'est-à-dire le terminus de la première phase du projet Train express régional (Ter).

D'un point de vue architectural, cette future gare a quelques similitudes avec le Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad). « Cette gare sera une plateforme moderne en cohérence avec les lignes architecturales des projets en cours à Diamniadio», indique Mountaga Sy, le Directeur général de l'Apix. Il conduisait, hier, une visite de chantier et d'informations à l'intention des journalistes. « La gare respectera les lignes architecturales de tout ce qu'on peut actuellement faire de mieux dans le domaine ferroviaire», explique-t-il.

L'entreprise Getran, déjà assez active dans la plateforme de Diamniadio, a gagné ce marché. Une fois les études techniques et les études de sol terminées, le chantier va démarrer, le 1er août prochain, assure le Directeur général de l'entreprise Mar Thiam. Les engins sont positionnés pour le nettoyage et le nivellement du terrain du site qui s'étend sur 5 hectares. « La gare s'inscrit en droite ligne de toutes les conceptions de gares modernes. Au-delà de l'aérogare, nous aurons toute une série de servitudes tout autour. Un parking de longue durée, un parking départ-minute et des parkings dédiés aux taxis et aux autobus », ajouté M. Thiam.

Les travaux dureront 26 mois

Si les travaux de la gare de Diamniadio démarrent en fin juillet, le tracé que devra emprunter le Ter, lui, commence à se dessiner. Le chantier fait face au site de la future gare de l'autre côté de la route bitumée. Des camions chargés de latérite s'y dirigent dans un ballet incessant. Sur les lieux, les travaux vont bon train dans un ronronnement assourdissant des machines. Ici, on décape le sol, là, on pose la latérite, de l'autre côté, on fait le terrassement. En une semaine, cinq kilomètres de pistes carrossables ont été achevées sur les 12 km du linéaire prévu. A côté, sera installée la base de chantier sur 3 hectares. Elle accueillera tous les engins et matériaux. Quant à la base de vie, elle est située à l'opposé du chantier près du Parc industriel. Un bâtiment d'un étage où logeront près de 200 ingénieurs des différents groupements titulaires des marchés est presque achevé.

Ces plateformes en cours de réalisation se situent entre Diamniadio et Bargny. L'Apix a pris l'option de commencer le chantier du Ter par ce tronçon car cette zone a une faible densité de populations. La première phase du Ter va de Dakar à Diamniadio pour une longueur de 36 km. Les travaux dureront 26 mois. La seconde phase reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne porte sur 19 km. Au total, le tracé du Ter qui est parallèle à celui du chemin de fer s'étale sur 55 km. Il comprendra 14 gares-haltes et des abris-bus. Il y aura des murs de clôture en béton armé dans les zones urbaines à forte densité de populations et des grillages de protection dans les zones moins densément peuplées. Tous les passages à niveau seront fermés et des ouvrages de franchissement (ponts-route, pont-rail) de 200 mètres de portée seront construits pour assurer la continuité du trafic routier. En fonction du point de jonction, le niveau de modernité des gares ne sera pas le même parce qu'il y aura des gares multimodales à Dakar, Diamniadio et Aibd. « Ces gares seront l'épine dorsale du transport de masse de Dakar. On conserve aussi la voie fret de même que le train de transport de marchandises jusqu'à 38 km », confie Mountaga Sy.

L'entretien du Ter sera assuré par la création de deux bâtiments de maintenance. Le premier, situé à Rufisque, aura en charge l'entretien de l'infrastructure. Le second, situé à Colobane, se chargera de la maintenance du matériel roulant. Le projet Ter tenant à conserver le patrimoine ferroviaire existant, il sera rénové à l'identique les gares emblématiques de Dakar et de Rufisque. La réhabilitation de ces deux gares portera la signature de Eiffage Sénégal.

Le Ter est composé de 15 trains de quatre rames pouvant accueillir chacun 565 passagers. Il transportera jusqu'à 115.000 passagers par jour, desservant les centres urbains les plus denses de Dakar en moins de 45 minutes, à une fréquence de passage d'un train toutes les quinze minutes. Pas moins d'une dizaine d'agglomérations se trouvant sur le tracé de l'actuel chemin de fer (Colobane, Hann, Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Keur Massar, Rufisque etc.,) seront traversées par le Ter.