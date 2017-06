Sénégal: Sécurité routière - Démarrage du permis à points dans 6 mois

Le permis à points sera bientôt introduit au Sénégal. L'annonce a été faite hier par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Elimane Kane.

C'était lors de la cérémonie de signature de la Convention de Concession pour la production et la gestion des titres de transport routier biométriques sécurisés ainsi que la production et la pose de plaques d'immatriculation sécurisées.

Dans six mois, les automobilistes sénégalais seront tous munis d'un permis à points. Si l'on en croit le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. La concession intégrale confiée au groupement Gemalto/Face Technologies comprend le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance, la gestion, la formation et le transfert de compétences aux agents de l'Etat. Selon le ministre Mansour Elimane Kane, l'investissement sera intégralement pris en charge par l'opérateur privé pour un peu plus de 9 milliards de FCfa TTC. Ce dernier se rémunérera sur les recettes perçues de l'exploitation et versera à l'Etat du Sénégal une redevance annuelle d'exploitation de 16% sur le chiffre d'affaires.

Pour garantir l'acceptabilité sociale du projet, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres a fixé des tarifs plafonds pour chaque catégorie de titres et plaques d'immatriculation. « Ces tarifs, hors droits de timbres, qui permettront la rémunération de la concession seront applicables pour les opérations de renouvellement et les nouvelles demandes. Pour l'essentiel, ils sont équivalents aux tarifs actuels. Par ailleurs, le projet tient compte de l'implication parfaite du secteur privé national évoluant dans le domaine », a-t-il précisé. La phase opérationnelle de production des nouveaux titres de transport routier et plaques d'immatriculation démarrera six mois après l'approbation du contrat par le ministère en charge des finances.

Cette période de six mois avant la production des premiers titres sera mise à profit pour dérouler une vaste campagne de communication en vue de la sensibilisation de tous les acteurs concernés et du grand public.

Le ministre Mansour Elimane Kane a indiqué que cette convention entre dans le cadre des réformes pour l'assainissement et la performance du processus d'immatriculation des véhicules, l'amélioration de l'état du parc de véhicules automobiles par la modernisation des contrôles techniques périodiques en s'appuyant sur l'extension et la modernisation de l'activité. Le ministre a aussi expliqué que la mise en place du permis à points permettra, dans le cadre de la numérisation et de la sécurisation des titres de transport du processus d'examen, de délivrance et de gestion de ce document, la sécurisation des recettes fiscales de l'Etat par la réduction de la fraude.

Mansour Elimane Kane a précisé que des études ont été menées avec l'appui de la Banque mondiale, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'amélioration des transports et de la mobilité urbaine (Patmur). C'est ainsi qu'il a été proposé la numérisation et la sécurisation des titres de transport routier, la sécurisation des plaques d'immatriculation.

17 sites de gestion et 850 terminaux de vérification

Ce projet a fait l'objet d'un appel d'offres international portant sur une concession intégrale pour la mise en place d'un nouveau système d'information avec une plateforme logicielle moderne, ouverte et évolutive permettant de prendre en charge tous les processus liés aux transports routiers. Ce système sera couplé à une plateforme intégrée d'enrôlement et de production des titres de transport et plaques minéralogiques sécurisés. Le ministre a souligné que ces deux composantes du projet seront intégrées de façon à couvrir l'ensemble des besoins de l'Administration des transports routiers. Le nouveau système, baptisé Administration des véhicules et des conducteurs (Avec) mettra en relation les différents acteurs et vice versa la modernisation et l'amélioration des prestations de services.

Il aura comme conséquence l'alignement sur les standards internationaux en matière de processus de délivrance des titres de transport fiables et sécurisés, la célérité dans le traitement des dossiers indépendamment du lieu de résidence du citoyen, la création d'une synergie entre les différents acteurs du secteur (transporteurs, concessionnaires de véhicule, auto-écoles, centres de visite technique, police, gendarmerie...), le renforcement de la sécurité routière par le suivi rigoureux des infractions au Code de la route grâce à l'introduction d'un dossier portable sur les permis de conduire à points et les cartes grises. Les corps de contrôle auront un accès instantané aux données encodées et pourront procéder à l'enregistrement immédiat des infractions.

En outre la plateforme de production et de gestion permettra la collecte des données biométriques, la personnalisation et la gestion de tout le cycle de vie des titres et plaques d'immatriculation sécurisées.

De son côté, Charles Mevaa, vice-président Afrique de Gemalto, a révélé que sa structure travaille à produire trois millions de titres sous huit formats. Ce qui constitue une véritable révolution dans la gestion du transport qui place le Sénégal dans une position avant-gardiste. Gemalto a aussi annoncé l'implantation de 17 sites de gestion à travers le pays. 850 terminaux de vérification seront aussi livrés aux différents services compétents. Au total, les forces de sécurité recevront 2.000 équipements pour mener à bien leur mission de contrôle et de prévention des accidents.