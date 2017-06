Ile Maurice: Bureau du Premier ministre - «L'adoption de la résolution Chagos, une victoire dédiée à Sir Anerood Jugnauth»

Le communiqué du bureau du Premier Ministre au sujet de l'adoption de la résolution Chagos aux Nations uni... by L'express Maurice on Scribd

Il remercie les pays qui ont soutenu Maurice. «Nous apprécions particulièrement le soutien exprimé par l'Union africaine, le Mouvement des pays non alignés, la SADC, d'autres groupes régionaux et sous-régionaux ainsi que d'autres pays amis comme l'Inde, l'Arabie saoudite, la Trinité-et-Tobago, la Malaisie, le Salvador, l'Uruguay Et plusieurs autres pays d'Amérique latine et d'Asie.» D'ajouter que «le monde est maintenant conscient de l'injustice historique causée à l'île Maurice lorsque la puissance coloniale a démembré l'archipel des Chagos depuis notre territoire avant l'Indépendance».

Le fruit d'un travail d'équipe et des efforts soutenus du gouvernement pour rassembler le soutien de la communauté internationale à notre cause.

