Tunisie: Mémoires de réfugiés

Une table ronde sur le même sujet a été organisée le 19 juin à Paris. Différents intervenants ont donné un aperçu historique sur l'attention et la qualité d'accueil accordée aux Algériens en plus du rôle du Croissant-Rouge à cette époque.

Une recherche documentaire a été effectuée par le président du réseau histoire et mémoire IDF pour donner plus d'éclaircissements sur cette époque. «En 1960, on comptait 155.000 réfugiés en Tunisie. Plus de douze maisons d'enfants ont été créées pour les orphelins autour de Tunis et Sfax».

Le président du réseau histoire et mémoire Ile-de-France (IDF), Frédéric Brun, qui a conçu l'exposition, a, dans une déclaration à l'agence Tap, mentionné que ces photos retracent une époque importante de l'histoire de la Tunisie et d'Algérie.

