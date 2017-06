Tunisie: Les prix enregistrent une augmentation de 6 à 14%

Le directeur de l'Institut, Tarek Ben Jazia, a déclaré à l'agence TAP que l'INC a relevé au cours de la période allant du 16 au 20 juin les prix des vêtements pour enfants garçons et filles de 0 à 14 ans dans le district du Grand-Tunis auprès de 70 locaux commerciaux.

A l'instar de l'année dernière, a-t-il dit, les prix des vêtements pour enfants ont enregistré au cours de la période de l'Aïd une hausse notable que les propriétaires des locaux commerciaux imputent, selon leurs témoignages à l'INC, à la hausse du coût des vêtements en Tunisie ainsi qu'à l'augmentation du coût de l'importation de certains produits, vu la baisse de la valeur du dinar tunisien, outre qu'une grande majorité des offres proposées sont importées dans le cadre de la franchise ou l'importation générale.

Les différentes villes de la Tunisie connaissent une forte activité commerciale en cette période de préparatifs pour l'Aïd El Fir et une grande affluence des parents qui sont accompagnés de leurs enfants pour l'achat des vêtements et jouets de l'Aïd.

La plupart des parents soulignent la forte hausse des prix des vêtements de l'Aïd, ce qui les met dans la tourmente, notamment ceux ayant plus de deux enfants.

Pour ce qui est de la catégorie d'âge entre 0 et 4 ans, Ben Jazia indique que la moyenne des prix oscille entre 104 et 122 dinars (un short, des chaussures de sport et un pull), sachant que les prix maximum pour cette tranche d'âge atteignent parfois 229 dinars.

Concernant la tranche d'âge située entre 5 et 9 ans, les prix varient entre 112 et 131 dinars alors que les prix pour la tranche d'âge entre 10 et 14 ans se situent entre 115 et 136 dinars avec des prix maximum atteignant 237 dinars.

Les prix des vêtements pour les filles de la tranche d'âge entre 0 et 4 ans oscillent entre 89 et 110 dinars (un djean, un pull et des chaussures de sport) avec des moyennes maximum de l'ordre de 195 dinars, a fait remarquer Ben Jazia.

S'agissant de la tranche d'âge 5/9 ans, les prix relevés ont révélé une variation des moyennes des prix entre 100 et 133 dinars, avec des prix maximum estimés à 243 dinars.

Les prix des vêtements de l'Aïd pour la tranche d'âge 10/14 ans se situent entre 115 et 154 dinars avec des moyenne maximales pouvant s'élever à 247 dinars.

Selon l'INC, les vêtements représentent 7,6% de la structure des dépenses des ménages.