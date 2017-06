Tunisie: On est resté sur notre faim

Une heure de retard (artistes et public se faisaient attendre) avant de voir apparaître sur scène les trois artistes accompagnés par une formation de musiciens et un chœur.

La soirée à la belle étoile n'a pas drainé, il faut le dire, grand monde (pas assez de communication autour de l'événement) mais le public présent a pu profiter de cette nouvelle création musicale qui puise dans les traditions respectives des artistes «pour, finalement, démontrer à quel point leurs musiques et leur inspiration transcendent frontières et cultures, tout en célébrant l'unité». L'on a donc d'un côté Shiva qui est une divinité vénérée par les musiciens indiens. Illusionniste, elle crée le monde avec sa danse cosmique et magique qui inspire les musiciens indiens depuis des siècles. Et d'un autre côté l'Andalousie qui fut une terre de rencontre où la tradition musicale savante arabo-andalouse a fleuri.

«Shiva l'andalou» évoque la visite incongrue de Shiva, divinité suprême en Inde chez les hindouistes en terre andalouse. Une visite suggérée par le brassage de chants religieux arabo-musulmans, de notes arabo-andalouses et d'autres venues de l'Inde. Entre invocations, dhekr et ibtihalat, l'assemblée nous a proposé une petite variation de couleurs et de notes. L'on a eu droit à de succulents duos de tabla indienne (instrument de musique à percussion de l'Inde du Nord) et de percussions tunisiennes. L'on a pu savourer (pas assez malheureusement), bien entendu, les interventions envoûtantes de Ashok Pathak avec son sitar. Originaire de Calcutta et fils du très légendaire pandit balaram pathak, l'artiste occupe une place de première importance dans la musique classique du nord de l'Inde.

Il fait partie d'un héritage musical qui suit les traces de gopal nayak, maître du dhrupa, un style vocal remontant au XIIe siècle. Profondément enraciné dans cette tradition séculaire, il intègre dans son jeu des techniques d'origine et d'autres plus originales. L'on aurait aimé, également, profiter plus de la voix de Mounir Troudi (que l'on ne présente plus), pas assez présente malheureusement... L'on aurait aimé, aussi, plus de variations dans le choix des chants... Ce que l'on a eu n'a, visiblement, pas conquis tout le monde car certains spectateurs n'ont pas hésité à quitter les lieux. L'on aurait aimé profiter jusqu'à satiété de ce mets de couleurs et de notes, mais l'on est resté sur notre faim. Bravo tout de même pour les artistes !