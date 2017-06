Tunisie/Congo-Kinshasa: «Le match-piège par excellence !»

C'est vrai, ce fut un match-piège par excellence. Il a fallu être vigilant et assez concentré pour déverrouiller un adversaire sud-africain bien en jambes et déterminé à arracher une victoire à Radès même. Heureusement que nous avons été intraitables, bloquant la manœuvre adverse.

Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner ?

Dans ce match, nous avons œuvré pour marquer et arracher notre qualification. Mais en dépit de la volonté de vaincre de nos joueurs, la dernière passe nous a fait défaut. Toutefois, il n'y a pas le feu. Nous allons sans doute renouer avec la victoire en RDC. Nous avons les moyens humains et techniques pour réaliser notre but.

Il vous a pourtant fallu un superbe Ben Chrifia pour que l'EST évite la défaite !

Les champions d'Afrique en titre sont venus à Radès pour arracher une victoire ou au moins un nul, et ce, afin d'éviter l'élimination. Ils étaient assez concentrés et habiles en contre-attaques. Certes, ils nous ont menacés sérieusement deux fois et il a fallu la vigilance de notre gardien Moëz Ben Chrifia pour éviter la défaite.

L'attaque «sang et or» n'a pas été aussi rayonnante que d'habitude...

Nous avons tout fait pour arracher la victoire, mais en vain. Nos attaquants ont manqué de concentration devant les buts adverses. Je profite de l'occasion pour remercier nos supporters qui sont venus nombreux pour voir leur équipe se qualifier, mais ce sera la prochaine fois. En dépit de ce nul, nous restons sereins.