Tunisie: Encore des changements...

La Tunisie intéressée !

On n'a pas encore compris l'attitude de la Ftbb vis-à-vis de l'Afrobasket. D'une part, le bureau fédéral présente sa candidature pour suppléer l'Angola (c'est fait hier) en obtenant, a priori, des gages financiers, et, d'autre part, on dénonce le blocage du budget pour la sélection de la part du ministère des Sports. Quand on n'a pas le financement adéquat, comme on le dit, quand les revenus du sponsoring diminuent, et même si la Fiba-Afrique peut réduire ses exigences financières, organiser un évènement pareil à la dernière minute est-il une décision étudiée? C'est si paradoxal cette position de la Ftbb, à l'image de ce qui se passe au niveau de la Fiba-Afrique.

Où est Roll?

Ça devient un cas des plus intrigants. Le joueur nationalisé, il y a deux ans, n'est pas disponible et son cas est si mystérieux. Ses engagements avec son club turc terminés, Roll n'est pas dans les plans de Mario Palma.

Il n'en est pas convaincu? Roll qui fuit la sélection (ce qui est inacceptable)? Ou un arrangement entre les deux parties? En tout cas, son absence n'est pas quelque chose de facile à passer. Un joueur comme Salah Mejri sera présent à Monastir pour le premier rassemblement, alors que Roll ne le sera pas. A suivre...