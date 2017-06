Tunisie: La fête du savoir et de l'art

Trois heures durant, de 22h00 à 1h00, les élèves des lycées Béchir-Nabhani d'Hammam-Lif et Hay el amal de Fouchana ont, dans un esprit d'émulation et de concurrence saine, donné libre cours, sur la scène du théâtre de plein air de Boukornine, Hammam-Lif, à leurs connaissances, talents et inspirations à travers des «concours culturels» et des «compétitions artistiques» entre musique, théâtre, expression corporelle, poésie et peinture.

Durant l'épreuve du «concours culturel», les élèves des deux lycées ont répondu à des questions de culture générale, tandis que lors des compétitions artistiques, les concurrents ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire le jury à travers le chant, la danse, des saynètes de théâtre, etc. Présidé par le poète Adem Fethi, le jury était composé de plusieurs figures du monde de l'art et de la culture, soit Lotfi Bouchnaq, Leïla Hjaïej, Abdelbasset Belguaïed, le critique Khaled Tébourbi et Samira Laâbidi (rapporteur). Le jury était accompagné par une invitée d'honneur, la comédienne Naïma El Jani.

La finale de ce concours, organisé par la direction de l'animation culturelle de la délégation régionale de l'éducation de Ben Arous présidée par le poète et l'ancien constituant Mourad Amdouni, a été ponctuée par des hommages à des figures du monde de l'art et des médias ayant impacté la scène culturelle et artistique nationale et arabe et ayant contribué à l'encouragement des jeunes talents du domaine scolaire.

Et c'est devant un théâtre où a afflué un public nombreux, entre parents d'élèves, lycéens et cadres éducatifs, que le jury a proclamé les résultats de la finale remportée par le lycée Béchir-Nabhani d'Hammam-Lif.

L'ensemble de la compétition «Entre les lycées» s'est soldé par les résultats suivants : première place : lycée Béchir-Nabhani, deuxième place : lycée Hay El Amal de Fouchana, troisième place : lycées d'Hammam-Lif et Ben Arous.

Des coupes et plusieurs prix ont récompensé les vainqueurs finalistes ainsi que les demi-finalistes dans cette fête du savoir et de l'art dont le but est clair : l'émulation, l'affirmation et l'encouragement des talents ainsi que la promotion de la pratique culturelle et artistique.

De pareilles manifestations sont à encourager et devraient, tant elles favorisent le partage, l'échange et la fête, être multipliées partout dans l'ensemble des délégations régionales et du pays.